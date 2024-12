Droga nascosta tra carciofi, patate e broccoli: due arrestati

I due, padre e figlio, sono stati fermati a Reitano

I carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno arrestato, in flagranza di reato, due venditori ambulanti palermitani, padre e figlio, di 53 e 31 anni, già noti alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, mentre circolavano a bordo della loro station wagon nel Comune di Reitano, apparentemente alla ricerca del punto più adatto ove posizionarsi per dedicarsi alla vendita dei loro prodotti ortofrutticoli, sono stati fermati dai militari della Compagnia di Mistretta che, notando che i due erano sorpresi e agitati, hanno deciso di approfondire le verifiche e fare una perquisizione.

In auto, nascosta tra la merce trasportata, ossia carciofi, patate e broccoli, i militari dell’Arma hanno trovato un panetto di hashish, confezionato sottovuoto, del peso complessivo di oltre 100 grammi.

I due fermati sono stati pertanto condotti in caserma, ove sono stati dichiarati in stato di arresto, mentre la droga è stata sequestrata ed inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

Ultimate le formalità di rito, gli arrestati sono portati ai domiciliari.