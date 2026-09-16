Funerali Leone, il vescovo Accolla: “Un abbraccio ai familiari e un pensiero per Lahiru” VIDEO

Era impegnato nella sessione autunnale della Conferenza episcopale siciliana a Lipari

Un pensiero colmo di vicinanza e la promessa di una preghiera condivisa con tutti i vescovi della Sicilia. Con queste parole l’arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, monsignor Giovanni Accolla, ha voluto far sentire la propria presenza ai familiari delle vittime del crollo di via La Pira durante le esequie celebrate nel Duomo di Messina.

L’assenza per gli impegni della Conferenza episcopale

L’arcivescovo ha spiegato i motivi della sua assenza, dovuta alla concomitanza con la sessione autunnale della Conferenza episcopale siciliana a Lipari. Un appuntamento non rinviabile che gli ha impedito di presiedere la funzione, affidata al vicario generale fra Francesco Chillari. Monsignor Accolla ha assicurato che durante la messa serale concelebrata insieme a tutti i presuli dell’isola, le anime dei defunti sarebbero state ricordate e raccomandate al Signore.

Il pensiero per il cittadino ancora disperso

Nel suo messaggio, la guida della chiesa messinese ha rivolto un’affettuosa carezza anche ai congiunti di Lahiru Warnakulasuriya, il cittadino dello Sri Lanka le cui spoglie mortali non sono state ancora restituite all’affetto dei suoi cari. L’arcivescovo ha infine affidato il dolore delle famiglie colpite dalla tragedia alla protezione della Madonna, auspicando che la fede possa donare conforto in un momento di così profonda sofferenza.