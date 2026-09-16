Messina: nuovi ufficiali al Comando Provinciale dei Carabinieri

Arrivati il maggiore Defilippis e i tenenti Costa e Garozzo

Sono stati accolti dal comandante provinciale dei Carabinieri di Messina, colonnello Lucio Arcidiacono, gli ufficiali che in questi ultimi giorni hanno assunto incarichi destinati all’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali di maggiore rilievo, con particolare riferimento a quelli riconducibili alla criminalità organizzata.

Si tratta del maggiore Matteo Defilippis e dei tenenti Andrea Costa e Giuseppe Garozzo, che si sono appena insediati quali comandanti, rispettivamente, del Nucleo Investigativo e della dipendente 2^ Sezione, nonché del Nucleo Informativo, subentrando ai tenenti colonnello Giuseppe Sepe e Domenico Spadaro, oltre ai capitani Guglielmo Alverone e Mario Bezzeccheri, destinati al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari e alle Compagnie di Ragusa, Menaggio (CO) e Tirano (SO).

Il maggiore Matteo Defilippis – 38enne, nativo di Cerignola (FG) e cresciuto in Abruzzo – proviene dai corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena ed è arrivato dal capoluogo piemontese, ove è stato omandante della Compagnia di Torino Mirafiori. Prima ancora ha già maturato numerose e diversificate esperienze operative tra Calabria e Sicilia, negli incarichi di Comandante dei Nuclei Operativi di Rossano (CS) e Palermo San Lorenzo, nonché della Compagnia di Melito di Porto Salvo (RC), ai quali di aggiunge un altro periodo trascorso anche nelle fila del Raggruppamento Operativo Speciale, presso il Reparto Anticrimine di Roma.

Sempre al Nucleo Investigativo di Messina è giunto – quale comandante della 2^ Sezione – anche il tenente Andrea Costa, 51enne, originario di Benevento e proveniente dalla Compagnia di Peschiera del Garda (VR), dove è stato Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile. Anche per lui si tratta di un ritorno in Sicilia, in quanto vanta già al suo attivo un’esperienza di servizio ultraventennale, maturata – nell’ambito del ruolo degli Ispettori – presso la Stazione di Palermo Resuttana Colli (PA), la Sezione Operativa di Bagheria (PA) e il Nucleo Investigativo di Palermo, nonché quale Comandante della Stazione di Casteldaccia (PA) e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bagheria (PA).

Un altro avvicendamento ha riguardato infine anche il Nucleo Informativo del Comando Provinciale peloritano, fortemente impegnato nelle attività di raccolta informativa e di analisi volte a monitorare i fenomeni che incidono sulla sicurezza della provincia, anche ai fini dell’assunzione dei numerosi provvedimenti amministrativi di competenza soprattutto della Prefettura.

A giungere a Messina è stato il tenente Giuseppe GAROZZO – 56enne, originario di Milo (CT) – che è già stato comandante della Sezione Operativa della Compagnia di Ivrea (TO) e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tropea (VV). Inoltre, anch’egli vanta una solida esperienza di servizio pregressa, maturata in più di 30anni come ispettore tra Calabria e Sicilia, ove ha operato tra l’altro quale comandante delle Stazioni di Zagarise (CZ) e Tremestieri Etneo (CT).