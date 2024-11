“È una discarica a cielo aperto”: sospeso per 3 mesi il mercato delle pulci di Giostra

Sospensione già da domenica 10 novembre. Messina Servizi ha riscontrato i gravi problemi igienici dell'area

MESSINA – Il “Mercato delle Pulci” dell’ex area Mandalari a Giostra chiuderà da domenica 10 novembre e per i prossimi 3 mesi per “motivi di igiene pubblica”. La decisione è stata presa con l’ordinanza sindacale n.202 pubblicata su Albo Pretorio il 7 novembre 2024 in cui si ripercorre non soltanto l’iter per la riapertura, ma anche e soprattutto quanto riscontrato da Messina Servizi. L’azienda guidata da Mariagrazia Interdonato, infatti, con una nota del 4 novembre ha “rappresentato l’estremo degrado del Mercato in oggetto che assume i connotati di una discarica a cielo aperto, con deposito incontrollato di rifiuti”.

Messina Servizi ha poi sottolineato che “l’abbandono di tali rifiuti incontrollato e non differenziato richiede notevoli tempi di pulizia dell’area mercatale” e soprattutto “i potenziali rischi di natura igienico-sanitaria che possono derivare dall’accumulo dei rifiuti”. L’azienda ha aggiunto che è necessaria la pulizia “urgente” dell’area e per questo è scattata la sospensione per i prossimi 3 mesi.