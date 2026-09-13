Eccellenza. Successi nella prima giornata per Acr Messina, Jonica Fc e Nebros

Pareggio al "Celeste" che torna ad ospitare una partita ufficiale tra Messana Riviera e Athletic Gioiosa, a dare il calcio d'inizio il sindaco Basile

MESSINA – Partito nella giornata odierna il campionato di Eccellenza, nel girone B siciliano cinque squadre messinesi che iniziano bene la prima giornata rimanendo imbattute. Occhi puntati sull’Acr Messina che giocava ad Augusta e passa per una rete a zero, gol di Varela ad inizio primo tempo.

Tanta attenzione però anche sul derby tra Messana Riviera e Athletic Gioiosa più che altro perché si è giocato al “Celeste” con lo stadio restituito alla città e con tanto di taglio del nastro nel pre partita del sindaco Basile e assessore Finocchiaro e calcio d’inizio dello stesso primo cittadino. In campo le due formazioni non si fanno male e la partita termine a reti inviolate, quasi ad aspettare settimana prossima il primo match in casa dei biancoscudati. Un buon primo tempo della Messana Riviera che col passare dei minuti e l’aumentare della stanchezza si abbassa, l’occasione più grande ce l’ha il Gioiosa con Quartarone che compie un miracolo mantenendo inviolata la porta.

Per le restanti due messinesi arrivano due vittorie. La Jonica Fc supera in casa il Palazzolo per 2-1, reti di Maccarrone e del nuovo arrivato Pires prima della rete ospite di Orteca. Per la Nebros netto successo per 2-0 in casa contro il Melilli, a segno tra i nebroidei Pontini e Ceraolo nella prima frazione. In testa al girone anche Scordia e Acireale dopo questi primi novanta minuti.

Risultati e classifica Eccellenza 1ª giornata

Acireale – Vittoria 1-0

Augusta – Acr Messina 0-1

Scordia – Atletico Catania 3-2

Jonica Fc – Palazzolo 2-1

Leonzio – Giarre 1-1

Mazzarrone – Niscemi 1-0

Messana Riviera – Athletic Gioiosa 0-0

Nebros – Melilli 2-0

Classifica girone B

Nebros, Jonica, Acireale, Atletico Viagrande, Mazzarrone, Messina, Scordia 3 punti

Giarre, Leonzio, Gioiosa, Messana 1 punto

Palazzolo, Augusta,, Niscemi, Vittoria, Melilli 0 punti