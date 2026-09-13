 Il Messina corsaro ad Augusta, primi tre punti in Eccellenza

Il Messina corsaro ad Augusta, primi tre punti in Eccellenza

Redazione

Il Messina corsaro ad Augusta, primi tre punti in Eccellenza

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domenica 13 Settembre 2026 - 17:28

Nella prima giornata di campionato gli uomini di mister Torrisi passano di misura in trasferta, rete nel primo tempo di Varela

Nella prima giornata del campionato di Eccellenza il Messina inizia il proprio cammino con un vittoria. La terza consecutiva che si contano anche le sfide di sedicesimi di Coppa, andata e ritorno contro la Messana Riviera. Primi tre punti per la squadra di Torrisi che lancia subito un segnale al campionato. Allo stadio “Fontana” di Augusta mister Torrisi deve fare i conti con le squalifiche di Sarao e Konate, il capitano Giunta non figurava tra i convocati e non è neanche in panchina. I biancoscudati passano subito in vantaggio nei primi minuti del primo tempo su calcio piazzato Varela si fa trovare pronto e gira in porta. Sarà l’unica rete del match.

Augusta Fc – Acr Messina 1900 0-1

Augusta Fc: Lumia, Puzzo, Petrella, Musso, Lanza, Ferrini, Esposito, Anastasio, Mannino, La Mesa, Ferla.
Allenatore: Maurizio Intagliata.
In panchina: Caserta, Amara, Cester, Migneco, Paterniti, Lopez, Fiorentino, Pitruzzello, Pieters.

Acr Messina 1900 (4-2-3-1): Coco; Pellegrino, Doni, Blondett, Sbuttoni; Zampa, Tanasa; Kragl, Burzio, Palumbo; Varela.
Allenatore: Alfio Torrisi.
In panchina: Calavrese, Bonta, Guerriero, Bollino, Sartore, La Spada, Langone, Passiatore, Bonanno.

Arbitro: Carlo Maria Dolenti di Caltanissetta.
Assistenti: Antonino Barbagallo di Enna e Francesco Conti di Enna.

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