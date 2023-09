Emergenza acqua, ecco dove rifornirsi - Tempostretto

Amam comunica dove si può andare per fronteggiare la crisi idrica in attesa della riparazione. Aggiornamenti pure sulla distribuzione idrica a partire da Gazzi

MESSINA Maltempo a Torrerossa e Bufardo ed emergenza acqua a Messina. In attesa della riparazione dopo il black out elettrico, l’Aman comunica che i cittadini possono rifornirsi nei seguenti punti messi a disposizione dalla società:

1) Viale Giostra – presso sede Amam

2) Via Girolamo Savonarola – Via Onofrio Gabriele

3) Serbatoio Torre Vittoria in Viale Principe Umberto incrocio via Michele Amari.

Riaperta la distribuzione idrica a Gazzi

Sempre Amam comunica che è stata riaperta la distribuzione nella zona Gazzi. Alle 17.00 si prevede di riaprire la distribuzione nei Villaggi di Giampilieri, Zafferia, Mili San Marco, nella strada statale e via Consolare Valeria nel tratto Centro commerciale tremestieri – Centro commerciale “Via Lattea”.

Un problema che sollevano lettori e lettrici è che non tutti possono recarsi, per ragioni di salute o di età, nelle zone di distribuzione. In quel caso, si dovrebbe chiedere aiuto al Coc, Centro operativo comunale, e giriamo il quesito alle istituzioni.

AGGIORNAMENTI

Articoli correlati