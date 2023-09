Black out nella centrale Amam, erogazione idrica ridotta in centro e zona nord - Tempostretto

Il malfunzionamento elettrico non consente il riempimento regolare dei serbatoi principali

MESSINA – A causa del maltempo che imperversa nella zona etnea e che ha causato il black out elettrico dell’impianto di Torrerossa e Bufardo, l’adduzione di acqua da Fiumefreddo a Messina è al momento interrotta e ciò non consentirà il riempimento regolare dei serbatoi principali che alimentano la rete idrica cittadina.

Per questo, in attesa che i tecnici di Enel ripristinino l’alimentazione di energia nella Centrale di captazione di Amam, si prevede che nella giornata di domenica 17 settembre l’erogazione idrica avverrà in forma ridotta in tutto il centro città e nella zona nord, inclusi i villaggi costieri e collinari.