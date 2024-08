Emergenza idrica, ad Acquedolci ripristinato un pozzo

ACQUEDOLCI – Il sindaco del Comune di Acquedolci Alvaro Riolo ha espresso tutta la propria soddisfazione per la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria con cui è stato rimesso in funzione un pozzo in contrada Buffone-due Pulvirenti. Il pozzo ha superato le prove di portata e ha portato a risultati eccellenti, ha spiegato il primo cittadino che parla di “circa sei litri al secondo con margini di aumento all’occorrenza”.

Negli anni scorsi è stato utilizzato per rifornire la Forestale e i paesi limitrofi in casa di emergenza, ma nelle prossime ore sarà allacciato direttamente alla rete idrica di Acquedolci. Per riattivarlo sono stati spesi 45mila euro finanziato grazie al piano degli intervisti previsti dall’ordinanza della protezione civile 1084/2024.