Eolie, “Schifani cancella le agevolazioni per i pendolari”

Lo stop ai biglietti agevolati per i lavoratori della scuola e della sanità non piace al segretario provinciale del Pd Hyerace

MESSINA – “Il governo Schifani, tra un treno turistico e un ponte che non esiste, cancella le agevolazioni per i pendolari delle Isole Eolie. Una misura che colpisce duramente non solo le famiglie ma in particolare i lavoratori essenziali per il nostro territorio, come il personale docente e i medici”. Così il segretario provinciale del Pd, Armando Hyerace. Un intervento dopo che sono terminati i fondi regionali per i biglietti agevolati a favore dei lavoratori dell’ambito pubblico, dalla scuola alla sanità. Da qui l’eliminazione dei benefici da parte di Liberty Lines.

Sottolinea Hyerace: “Questi professionisti, che quotidianamente affrontano sacrifici enormi per garantire la continuità dei servizi sanitari e scolastici, si trovano ora a dover fare i conti con un ennesimo ostacolo, che mette a rischio la loro possibilità di svolgere il proprio lavoro con dignità. Il Partito democratico di Messina è al fianco di tutti i pendolari e anche con il nostro deputato regionale, Calogero Leanza, chiede con forza al governo regionale di rivedere questa decisione inaccettabile”.