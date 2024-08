Eruzione dell’Etna, voli ridotti a Catania

Le comunicazioni dell'aeroporto di Catania

Eruzione dell’Etna e pioggia di cenere vulcanica. E l’aeroporto di Catania fa questa comunicazione: “In seguito alle attività vulcaniche di questa mattina, l’Unita di crisi ha disposto la chiusura del settore B1 e la riduzione degli arrivi a sei voli all’ora. I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Seguiranno nuovi aggiornamenti”.

Scrive Fabrizio Zuccarello, guida vulcanologica: “Quinta fontana di lava è in corso al cratere Voragine. Il vento spira verso est/nordest, nel momento in cui scrivo, con probabili ricadute sui paesi del versante nordorientale Acireale, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Milo, Riposto Fiumefreddo, Giarre, Giardini Naxos, Piedimonte etneo, Taormina, Sant Alfio e limitrofi. È assolutamente vietato avvicinarsi all’area sommitale del vulcano in quanto l’evoluzione dell’attività può essere abbastanza imprevedibile e rapida”.

Immagine di repetorio.

_