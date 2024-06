Esenzioni e riduzione Tari, ecco il nuovo portale

Tutto quello che c'è da sapere per il controllo della propria posizione nel campo dei tributi a Messina

MESSINA Se non rivoluzione, è un cambiamento digitale a cui l’assessore Roberto Cicala lavora da tempo. Con lui, uno staff che nel tempo si è consolidato. Ora è online il portale del Comune di Messina sulla Tari. In primo piano l’esenzione e riduzione della tassa comunale sui rifiuti per il 2023 e l’anno 2024 (in quest’ultimo caso in pubblicazione entro il 30 giugno). In sostanza. si può controllare la propria posizione nelle graduatorie degli avvisi. Si tratta di una piattaforma raggiungibile anche dagli smartphone.

Spiega il Comune: “Questo servizio, attraverso un’autenticazione sicura tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica), e quindi nel pieno rispetto della privacy dei dati da consultare, permette di verificare rapidamente e comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile la posizione nelle graduatorie per gli avvisi di esenzione o riduzione Tari anni 2023 e 2024″.

“L’implementazione di questo portale rappresenta un importante passo avanti nella nostra missione di semplificare la comunicazione tra i cittadini e l’amministrazione comunale”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile, che ha aggiunto: “Abbiamo mantenuto la promessa di una rapida pubblicazione ed esposizione delle graduatorie, rendendo più facile e veloce l’accesso alle informazioni e ai servizi”.

Le graduatorie saranno inoltre consultabili di presenza presso il dipartimento Servizi alla persona e alle imprese, negli uffici del Palacultura.

Vantaggi del nuovo portale

Precisa il Comune “L’accesso facilitato è il primo vantaggio: il portale è progettato per essere utilizzato su dispositivi mobili, garantendo accesso da qualsiasi luogo. L’autenticazione sicura avviene grazie all’utilizzo di Spid e Cie, in modo da garantire la massima sicurezza nelle operazioni online. Informazioni Immediate: avviene un controllo rapido e semplice della propria posizione nelle graduatorie degli avvisi di esenzione e riduzione Tari”.



