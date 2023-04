Estratto sentenza di adozione maggiorenne - Tempostretto

La sentenza 7/2023. Redazionale

Redazionale – Con la Sentenza n. 7/2023 del 04.03.2023, pubblicata il 07.03.2023, emessa all’esito del giudizio n. 2013/2022 R.G.V.G., la I° Sez. del Tribunale Civile di Messina, si è pronunciata sul ricorso ex art. 291 c.c. promosso dal sig. Cucinotta Carmelo, nato a Messina il 19.06.1949, residente in Messina, Via Molino n° 7, c.f.: CCNCML49H19F158O, rappresentato dall’Avv. Antonio Arena, con studio in Messina, nei confronti della signorina Messina Valentina nata a Messina il 05.09.2000, con l’intervento del Pubblico Ministero.

Il Tribunale ha così disposto: “P.Q.M. Il Tribunale, visto l’art. 313 c.c., dichiara l’adozione di MESSINA Valentina, nata a Messina il 05 settembre 2000, da parte di CUCINOTTA Carmelo, nato a Messina il 19 giugno 1949; manda alla Cancelleria di compiere la pubblicità prescritta dall’art. 314 c.c.; dispone che l’adottata assuma il cognome dell’adottante e lo anteponga al proprio; dispone la pubblicazione della presente sentenza per estratto a cura di parte ricorrente per una sola volta su un giornale a sua scelta (…). Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04.03.2023