Europee. In Sicilia Forza Italia primo partito, Libertà sull’8%

Dati in corso d'aggiornamento

Forse si avvera nell’isola “la profezia di Cuffaro” (fonte la Sicilia). Ovvero, Forza Italia – Noi moderati – Ppe primo partito alle europee in Sicilia, superando Fratelli d’Italia. Alle 3,14 del 10 giugno, 3.105 sezioni su 5.304, il partito è al 23,08%. Seguono Fratelli d’Italia con 19,77; Movimento Cinquestelle 15,55; Partito democratico 14,92; Libertà 8,14; Lega Salvini premier 7,73; Alleanza Verdi e Sinistra 5,04; Stati Uniti d’Europa 2,05; Pace Terra Dignità 1,76; Azione – Siamo europei 1,37; Alternativa Popolare 0,55.

Vedremo se il primato nel centrosinistra sarà del M5S. Per quanto riguarda Cateno De Luca e il suo progetto come federatore di “Libertà”, siamo lontani dal risultato di Sud chiama Nord primo partito alle regionali con il 14% dei voti, conquistando 8 dei 70 seggi nell’Assemblea regionale. Ottiene comunque un risultato intorno aLl’8 per cento e tra Messina e provincia si collocherebbe, ma non abbiamo ancora conferma, tra il 25 e il 30 per cento. 64.278 gli attuali voti.

Nella foto l’assessore regionale e candidato Marco Falcone, la sottosegretaria Matilde Siracusano e il deputato calabrese Francesco Cannizzaro a Messina per la campagna elettorale.

