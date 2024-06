Falcone, Carmelo Paratore è sindaco: “Rimettere in sesto il Comune”

L'ingegnere batte Pasquale Bucolo per quasi 200 voti di scarto e torna sindaco.

Falcone – Carmelo Paratore è sindaco di Falcone battendo Pasquale Bucolo con il 57,25 per cento dei voti. contro il 42,75 per cento dell’avversario.

L’ingegnere, sostenuto dalla lista Viviamo Falcone, torna primo cittadino dopo due anni di sindacatura di Nino Genovese e una lunga parentesi di gestione commissariale, aperta con la mozione di sfiducia a Genovese votata dal consiglio comunale. Lo sfidate, l’assicuratore Bucolo, sostenuto dalla lista “Falcone risplende con Bucolo sindaco” si ferma 200 preferenze sotto. La sfida è stata agguerrita me leale e tra le prime parole del neo sindaco ci sono state anche quelle di rammarico per la sconfitta dell’avversario: “Anche Pasqualino ha vinto in passato, io ho perso, oggi tocca a lui”.

Paratore pensa già da sindaco insediato: “Dobbiamo metterci a lavoro in fretta perché la stagione estiva è alle porte e dobbiamo anzitutto ripulire il paese. Poi c’è tanto lavoro da fare sotto il profilo amministrativo, c’è il Comune da risistemare”.