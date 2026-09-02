Fondazione Messina per la Cultura, gli appuntamenti di settembre

Filosofia, teatro, musica e divulgazione culturale

Con gli appuntamenti di settembre entra nel vivo l’ultima parte della programmazione estiva della Fondazione Messina per la Cultura, che prosegue il percorso avviato nei mesi scorsi portando nei luoghi della cultura cittadina filosofi, artisti, musicisti e studiosi, attraverso una programmazione realizzata insieme a istituzioni, associazioni e realtà culturali del territorio. Il mese si apre con gli ultimi appuntamenti del Cortile Teatro Festival, giunto alla XV edizione, che conclude il proprio percorso continuando a portare il teatro contemporaneo in alcuni degli spazi più suggestivi della città. Prosegue, inoltre, la II edizione del Festival delle Arti e del Pensiero, ospitato al Monte di Pietà, che nel mese di settembre accoglierà due protagonisti del panorama culturale nazionale.

Giovedì 3 settembre sarà protagonista Umberto Galimberti, con la conferenza L’incerto confine tra ragione e follia. Il 6 settembre, invece, sarà Luigi De Magistris a chiudere il Festival con la conferenza-spettacolo Colpo di Stato.

Tra le novità della programmazione di settembre figura Messina Esoteric’Arte, nuova rassegna ospitata nella Chiesa di Santa Maria Alemanna, che propone quattro incontri dedicati alla storia del pensiero, al simbolismo e alle grandi tradizioni culturali, con la partecipazione di studiosi e ospiti di rilievo. L’iniziativa amplia l’offerta culturale della Fondazione e contribuisce, al tempo stesso, alla valorizzazione di uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico e artistico della città, trasformandolo in uno spazio di incontro, approfondimento e divulgazione.

Il calendario di settembre comprende anche I Concerti al Monte di Pietà, rassegna curata dalla Filarmonica Laudamo. Oggi, mercoledì 2 settembre, sarà protagonista il fisarmonicista Maurizio Burzillà, in un appuntamento che rinnova il dialogo tra musica e patrimonio culturale e conferma il Monte di Pietà come uno dei luoghi centrali della programmazione culturale cittadina.

“Con gli appuntamenti di settembre prosegue il lavoro portato avanti durante tutta l’estate insieme alle tante realtà culturali del territorio. Abbiamo voluto affiancare ospiti di rilievo nazionale a nuovi progetti come Messina Esoteric’Arte, perché crediamo che la cultura debba creare occasioni di conoscenza, confronto e partecipazione, valorizzando il patrimonio artistico e culturale della nostra città. È questa la direzione che continuerà a guidare la Fondazione: mettere in rete esperienze, persone e luoghi, rendendo la cultura sempre più aperta e condivisa”, dichiara il sovrintendente Rosario Coppolino.