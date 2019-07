Fotografia. Monforte San Giorgio, alla scoperta del mondo dei funghi - Tempostretto

In occasione dei festeggiamenti per il santo patrono, presso la chiesa della S.S. Trinità sarà ospitata la mostra del micologo Andrea Pappalardo.

A Monforte San Giorgio una mostra dedicata alla micologia e alle fotografie del micologo Andrea Pappalardo. Un vero e proprio viaggio, alla scoperta del mondo dei funghi e delle varietà più rare esistenti sul nostro territorio.

La mostra, promossa da Aops AMB Messina in collaborazione con l’associazione “Micologia Bresadola” e l’associazione “Amici ovunque per sempre”, sarà proposta in concomitanza con il periodo di festeggiamenti dedicato al santo patrono del comune tirrenico. Oltre 500 foto, raccolte in 40 anni di lavoro dal micologo Andrea Pappalardo, saranno visionabili presso la chiesa della S.S. Trinità.

Il prossimo 29 luglio alle 19.30 l’inaugurazione, con i saluti del presidente di Aops Amb Messina Cesare Spadaro. Seguirà un intervento dedicato al mondo della micologia e al lavoro di Andrea Pappalardo. La mostra sarà poi visitabile tutti i giorni, dalle 20.00 alle 24.00