Difficoltà nella viabilità in una zona colpita da forti piogge

MESSINA – A Ponte Schiavo frana per il maltempo. E, intanto, ma non sappiamo ancora le conseguenze dell’impatto, un incidente nella zona San Paolo ha mandato ancora di più in tilt la viabilità. Sul posto ambulanza e vigili.

In generale, la zona sud di Messina è colpita dal maltempo ed è attivo il Centro operativo comunale, con interventi delle squadre di protezione civile.

