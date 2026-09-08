 Francesco Di Paola vince il Premio della critica "Lucio Dalla"

Francesco Di Paola vince il Premio della critica “Lucio Dalla”

Redazione

Francesco Di Paola vince il Premio della critica “Lucio Dalla”

martedì 08 Settembre 2026 - 09:40

E' la prima volta per un siciliano

Il cantautore Francesco Di Paola, di Marsala ma messinese d’adozione, si è aggiudicato il Premio della critica “Lucio Dalla” nell’ultima edizione della manifestazione svoltasi a Roma. Per la prima volta il premio della critica assegnato nell’ambito della rassegna intitolata al celebre artista bolognese viene vinto da un musicista siciliano.

A conquistare il giudizio unanime della giuria romana è stata la canzone “Dimmi se ci stai oppure no”, estratta dall’album “Nel Fiore dei miei D’anni”, pubblicato lo scorso anno. La produzione del brano poggia su due collaborazioni: la curatela degli arrangiamenti è stata affidata al maestro Giovanni Puliafito, mentre la produzione del suono porta la firma del maestro Patrick Fisichella.

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