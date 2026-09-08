Francesco Di Paola vince il Premio della critica “Lucio Dalla”

E' la prima volta per un siciliano

Il cantautore Francesco Di Paola, di Marsala ma messinese d’adozione, si è aggiudicato il Premio della critica “Lucio Dalla” nell’ultima edizione della manifestazione svoltasi a Roma. Per la prima volta il premio della critica assegnato nell’ambito della rassegna intitolata al celebre artista bolognese viene vinto da un musicista siciliano.

A conquistare il giudizio unanime della giuria romana è stata la canzone “Dimmi se ci stai oppure no”, estratta dall’album “Nel Fiore dei miei D’anni”, pubblicato lo scorso anno. La produzione del brano poggia su due collaborazioni: la curatela degli arrangiamenti è stata affidata al maestro Giovanni Puliafito, mentre la produzione del suono porta la firma del maestro Patrick Fisichella.