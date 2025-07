“Nel fiore dei miei d’anni”, il nuovo Ep di Francesco Di Paola

Terzo lavoro discografico per l'artista messinese d'adozione

Nel 2023 la finalissima al premio “Lucio Dalla”. Ora il cantautore Francesco Di Paola, marsalese e messinese d’adozione, ha pubblicato il suo nuovo Ep (sei brani) dal titolo “Nel fiore dei miei d’anni”, a disposizione in tutte le piattaforme digitali.

Si tratta del terzo lavoro discografico a distanza di quattro anni dal precedente album d’inediti.

Così lo racconta l’artista: “Si è trattato di un lavoro minuzioso di ricerca introspettiva, di riflessioni sussurate. Quasi un paradosso in un’epoca caratterizzata dal chiasso mediatico e dal vuoto culturale che avanza. Il disco si snoda in sei tracce che alternano immagini efficaci ad altre più criptiche grazie anche all’efficacia degli arrangiamenti. Fondamentale l’apporto, come nei due dischi precedenti, dei musicisti Giovanni Puliafito e Patrick Fisichella. Da cantautore, ho cercato di creare un contrasto tra la quotidianità e le fantasie che stiamo abbandonando. La canzone è un mezzo potente, a volte può smuovere le coscienze”.