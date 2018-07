Rubavano in casa e rivendevano ai compro oro. Arrestate due colf bielorusse

Rubavano gioielli in casa dei loro datori di lavoro e poi li rivendevano ai "Compro oro" della zona. Due donne bielorusse, madre e figlia, sono state denunciate per ricettazione. I poliziotti del commissariato di Patti sono risaliti a loro, analizzando i registri dei "Compro oro".

Le vittime del furto, padre e figlio, hanno riconosciuto alcuni preziosi che erano soliti nascondere e credevano di aver perso. La vendita aveva fruttato alle due donne 1.659 euro.

Altri furti, ieri, a Messina. Arrestato un 22enne, per scippo, a Gazzi. La borsa è stata restituita alla proprietaria. Arrestato anche un 33enne che, intorno alle 22, vicino allo svincolo di Gazzi, aveva rubato e caricato su un furgone venti piantane e venti barre contenitive in metallo, per un peso totale di circa 800 chili.