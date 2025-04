Galati Mamertino, arrivano i “turisti letterari”

200 studenti in visita ai luoghi del romanzo "Era il mio paese". I giovani di Barcellona incontreranno l'autore Parafioriti e i protagonisti dei racconti

Quasi duecento tra studenti e accompagnatori visiteranno Galati Mamertino, il prossimo 8 aprile. Un numero ragguardevole, per il piccolo centro nebroideo, che sarà “invaso” dagli allievi dell’istituto comprensivo Luigi Capuana di Barcellona Pozzo di Gotto. Al centro della visita guidata dei ragazzi ci saranno i luoghi di “Era il mio paese”, il romanzo dello scrittore Cristiano Parafioriti ambientato a Galati e nelle montagne nebroidee.

Studenti in visita al borgo del romanzo

I bambini della scuola primaria e secondaria da piazza San Giacomo raggiungeranno la via Pilieri, luogo del cuore dell’autore che ha ispirato la sua opera letteraria, poi passeranno il pomeriggio nel bosco di Rafa. Durante la giornata avranno la possibilità di incontrare “dal vivo” i personaggi che hanno ispirato i racconti di Parafioriti, tradotti in quattordici lingue, come Nino Caruso, Salvatore Fazio (Ture “Tappa”), Giuseppe Micelli (Peppe Sosa) e, non ultimo, Don Nino, padre dell’autore e ultimo calzolaio di Galati.

L’amministrazione comunale è a lavoro per l’accoglienza e la logistica della visita, che vedrà l’arrivo di 4 pullman, mentre l’autore farà da cicerone ai giovanissimi.

La malinconica bugia di Ero il mio paese

“Come sindaco e ancor più come personale amico, mi preme ringraziare di vero cuore “il nostro” Cristiano, autore ormai affermato in ambito nazionale e che, con la sua opera letteraria, sta riuscendo, anno dopo anno, a stimolare un vero e proprio, turismo culturale verso Galati Mamertino nel solco della conoscenza dei luoghi che lo hanno ispirato. Per me, la verve letteraria di Cristiano non è una novità ma di certo è sorprendente la sua capacità di colpire i cuori di chi legge le sue opere in ogni parte del mondo. Era il mio paese contiene in se una malinconica “bugia”: Cristiano è consapevole che Galati sarà sempre il suoi paese e per noi è un vero orgoglio annoverarlo tra i galatesi illustri. Siamo ansiosi di accogliere al meglio una tale fiumana di ragazzi che “ringiovanirà” anche solo per un giorno, il nostro paese”, commenta il primo cittadino Vincenzo Amadore.