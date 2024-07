Galleria Telegrafo, “missione compiuta?”. Pergolizzi scrive al Cas

Il presidente del Consiglio comunale chiede delucidazioni al presidente Nasca sul completamento dei lavori

MESSINA – “Per la galleria Telegrafo, può confermare la fine dei lavori e fornire informazioni dettagliate sul tipo di lavori realizzati per migliorare la sicurezza?”. Nello Pergolizzi scrive al presidente del Consorzio per le autostrade siciliane Filippo Nasca. Il presidente del Consiglio comunale intende sapere se, come è stato annunciato, stanotte si porta a compimento l’opera per aprire entrambe le gallerie a due corsie per senso di marcia in contemporanea all’apertura del viadotto Ritiro.

Inviata per conoscenza pure al sindaco di Messina, Federico Basile, la lettera di Pergolizzi si focalizza sulla necessità di rendere noti i dettagli dell’operazione: “In riferimento ai lavori ancora in corso all’interno della galleria autostradale “Telegrafo”, che hanno determinato la chiusura temporanea del tratto autostradale Rometta – Messina, nelle notti dal 1° luglio a tutt’oggi, al fine di garantire una corretta informazione, la massima trasparenza sui lavori eseguiti e sul costo complessivo dei lavori, le chiedo di confermare la data di fine lavori e di avere informazioni dettagliate sulla tipologia dei lavori realizzati per migliorare la sicurezza, la funzionalità della galleria e qualsiasi altra informazione rilevante che possa fornire un quadro completo degli interventi effettuati”.



