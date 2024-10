“Giacomo Matteotti, l’Italia migliore”: si presenta il libro a Messina

Incontro con il deputato Fornaro a Forte Cavalli lunedì 7 ottobre, rievocando anche il periodo messinese

MESSINA – “Giacomo Matteotti, l’Italia migliore”. Lunedi 7 ottobre a Messina è in programma la presentazione del libro di Federico Fornaro, deputato del Partito democratico. Edito da Bollati Berlinghieri, il volume sarà presentato alle 17:30 al parco museo Forte Cavalli a Messina (Larderia). Al dibattito – alla presenza dell’autore e moderato da Antonella Russo, consigliera comunale del Pd a Messina – interverranno Anthony Barbagallo, segretario regionale Dem in Sicilia, il deputato regionale Calogero Leanza e l’ex segretario cittadino ed ex deputato regionale Franco De Domenico.

Un luogo, quello in cui si svolge la presentazione, non casuale: anche in questa struttura, nella città dello Stretto, l’esponente socialista fu spedito a svolgere il servizio militare. Un “confino” durato 3 anni, dal 1916 al 1919, perché scomodo e considerato estraneo alla retorica bellica. Politico, giornalista e segretario del Partito socialista unitario, il deputato Matteotti fu ucciso il 10 giugno 1924 da uno squadrone fascista.

“A cento anni dalla morte, in un contesto politico nel quale si fa sempre più strada, pericolosamente, una certa strisciante relativizzazione della dittatura fascista di Mussolini, Federico Fornaro – si legge nella presentazione curata dalla casa editrice – scrive la biografia completa e aggiornata di un politico scomodo, dai suoi esordi nel Polesine fino al suo tragico epilogo, per analizzarne il pensiero e la statura morale, andando oltre la sterile celebrazione del martire. Ne esce un ritratto a tutto tondo, che in parte spiega questa sorta di «amnesia» che pare aver colto l’Italia per un secolo intero”.

