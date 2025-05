Giro dei due Mari con Marzia, cala il sipario sulla IX edizione

Si è conclusa ieri la manifestazione che gira per la provincia di Messina per abbattere barriere architettoniche e mentali

MESSINA – Ecco chi ha accolto Marzia e la Carovana, per abbattere le barriere architettoniche e mentali, e come. Sicuramente la sorpresa più grande è stata la canzone dedicata a lei a Terme Vigliatore. Ma l’ultima giornata della nona edizione del Giro dei due Mari con Marzia è stata ricca di emozioni, da Oliveri a San Saba, dove la carovana della manifestazione organizzata dalla Cicloturistica Castanea è stata accolta dall’Oasi Azzurra Village con il tradizionale “Pasta Party”.

E la giornata, infatti, è iniziata ad Oliveri, con prima tappa a Terme Vigliatore, dove la Ciclistica Terme ha omaggiato Marzia e il Giro con una canzone scritta e cantata dall’Intelligenza artificiale, su indicazioni del ciclista Mauro Cardinale: “Il giro fa ormai parte anche delle nostre tradizioni. Con un piccone le barriere architettonica si abbattono, ma per quelle mentali ci vogliono anni e anni di cultura ed educazione”, ha commentato il presidente Mario Valenti, a cui Gianni, il papà di Marzia, e la Cicloturistica Castanea hanno consegnato un gagliardetto e dei rinoceronti.

Il giro è proseguito a Merì, dove ad attendere i ciclisti c’era il sindaco Filippo Gervasio Bonansinga. Qui il Giro si è fermato tutti gli anni e l’amministrazione ci ha tenuto perché così fosse anche nel 2025: “Per noi è molto piacevole accogliervi anche solo rapidamente. In futuro abbatteremo altre barriere in tutto il paese”, ha commentato il primo cittadino dopo aver ricordato l’inaugurazione dell’ascensore all’interno del Palazzo comunale due anni fa.

La novità è stata la tappa di Milazzo, fortemente voluta dal sindaco Pippo Midili:

“La storia di questa iniziativa ci ha toccato perché parla di vita e vitalità. La nostra città negli ultimi anni si è dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche, raggiungendo oltre il 42% di abbattimento. C’è ancora tanto da fare ma questo deve essere da stimolo per noi e per i nostri cittadini. Quest’anno abbiamo anche ricevuto la bandiera Lilla come riconoscimento del nostro impegno”.

“Un momento di festa e di accoglienza molto sentito dalla nostra città. Per noi è una soddisfazione aver raggiunto così tanti risultati nella lotta alle barriere architettoniche, in particolare quelli negli impianti sportivi, che ad oggi rispettano tutti i requisi previsti dalla legge”, ha commentato l’assessore allo Sport Antonio Nicosia. Alla presenza anche dell’assessore Francesco Coppolino, del consigliere comunale Massimo Bagli e del presidente del Movimento Sportivi Milazzese Gianluca Venuti sono stati poi consegnati i gagliardetti, mentre Marzia è stata omaggiata con un quadretto.

Il pranzo è stato ad Olivarella, dove c’è stata una vera e propria festa: come tutti gli anni i ragazzi dell’Oratorio Giovanni Paolo II, padre Stefano, il sindaco di San Filipppo del Mela Giuseppe Cocuzzzo e l’assessore allo Sport Carmelo Fiorello hanno accolto Marzia e il gruppo con una serie di balli.

“Le cose più belle da sindaco le ho fatte insieme ai ragazzi speciali”, ha commentato il primo cittadino, consegnando un mazzo di fiori a Marzia e annunciando l’inaugurazione di un teatro all’interno del Centro polivalente in autunno, con una commedia dei ragazzi speciali a cui Marzia è stata invitata.

Subito dopo c’è stata la tappa a Spadafora, dove la carovana ha inaugurato lo scivolo di accesso alla piazza Vittorio Emanuele III alla presenza del vicesindaco Carlo Alberto Lamberto, del presidente Consiglio comunale Roberto Gringeri, dell’assessore allo Sport Nino Miceli, della coordinatrice regionale Acsi Agata Spadaro, del presidente regionale Acsi Giuseppe Balsano e di padre Alessandro Lo Nardo. “L’amore di un padre, giornalmente, è una cosa unica. Grazie per quello che hai fatto e per quello che regali a questa comunità”, ha commentato il vicesindaco rivolto a Gianni.

Dopo una breve fermata dal panificio Celona a Ortoliuzzo per la consegna di un gagliardetto, il gruppo si è ritrovato a Salice, dove l’associazione Curiamo Salice, la consigliera comunale Antonella Femminò e padre Pete hanno accolto Marzia e la carovana. Successivamente, una breve fermata anche a Portella (che ha offerto un rinfresco a base di rustici) prima di giungere a Castanea. Qui l’arrivo “ufficioso”: i compaesani di Marzia hanno omaggiato i ciclisti con un ballo ad opera dei ragazzi dell’Asd Castanea Fitness Club. Inoltre, anche l’inaugurazione dell’ascensore nella sede della Società Operaia.

Infine, dopo una breve sosta Massa San Giorgio e la consegna di un gagliardetto alla comunità, l’arrivo a San Saba, con i coriandoli e tutti i protagonisti del Giro dei due Mari accolti dall’Oasi Azzurra di Nanni Previti e dallo staff del village. Gagliardetto consegnato anche ai vigili della Polizia Municipale e un grazie speciale anche alle Motostaffette Sicilia, che hanno accompagnato il Giro per tutti e tre i giorni.

