Giro podistico delle Eolie, la prima tappa a Guidetti e Bonassi

Nella prima tappa si sono corsi 10 km a Santa Marina Salina sotto una leggera pioggia. Domani anticipato il giorno di riposo per condizioni meteo-marine avverse

La tappa in linea “Lingua-Malfa” ha aperto oggi la 22ª edizione del “Giro Podistico delle Isole Eolie”, in programma sulle strade di Salina, Vulcano, Lipari e Stromboli. La prima gara era anche la più lunga con i suoi 10 km, che hanno portato i partecipanti da Lingua, frazione del comune di Santa Marina Salina, nel centro di Malfa, lungo un percorso particolarmente impegnativo per il susseguirsi delle salite, intervallate da tratti in discesa, ma di incredibile bellezza dal punto di vista paesaggistico con il mare a fare affianco sempre da “compagno di corsa”.

A trionfare Mattia Guidetti tra gli uomini e Cristiana Bonassi tra le donne. La manifestazione sportiva, organizzata dalla Polisportiva Europa con il concreto supporto, in particolare, dei “main sponsor” S2 Sport e Orange Moon di Barcellona Pozzo di Gotto, prevede cinque tappe di corsa in sei giorni, che definiranno sabato 14 settembre le classifiche finali (generale e delle varie categorie).

Domani, martedì, il comitato organizzatore, ha deciso di anticipare il giorno di riposo, poiché le condizioni meteo-marine previste complicherebbero il trasferimento a Vulcano, per cui rimodulerà il calendario, che verrà ufficializzato nelle prossime ore.

Il racconto della prima tappa

Sotto una leggera e piacevole pioggia, la vittoria è andata ai favoriti della vigilia il giovane emiliano Mattia Guidetti (Corradini Rubiera) e la bresciana Cristiana Bonassi dell’Arieni Team. Guidetti si è imposto con il crono di 37’07”, precedendo di 31” Fabio Rea (Lazio Atletica Leggera) e di 36” l’australiano Tony Russo. Quarto Luigi Guidetti (Corradini Rubiera). A seguire Silvestro Rizzo (Podistica Messina), Paolo Pelagrilli (Gs Filippide) e Valerio Facciolo dell’Euroatletica 2002.

Ottava assoluta è migliore delle donne Bonassi, che ha allungato fin dai chilometri iniziali, chiudendo a braccia alzate con il crono di 44’01. Piazza d’onore per Mariagrazia Roberti (Atletica Gavardo), mentre Maria Elisabetta Lana (Atletica Cafasse) ha tagliato il traguardo al terzo posto, davanti a Elena Polacchi (Liger Team). Quinta Nadia Turotti (Rebo Gussago) e sesta Anna Saottini (Arieni Team).

