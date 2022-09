Giustizia Messina, i nomi in corsa dopo l'addio di De Lucia - Tempostretto

L'aggiunto Rosa Raffa in pole per il posto di procuratore capo della Dda di Messina. Gli altri movimenti in vista nei vari uffici

MESSINA – E’ Rosa Raffa l’aggiunto in pole per prendere il posto di Maurizio De Lucia alla guida della Direzione distrettuale antimafia di Messina. Già procuratore capo a Patti, tanti anni in Dda a Messina, recentemente a lungo alla guida di diversi pool di sostituti, Raffa conosce bene la realtà criminale messinese e della provincia ed ha al suo attivo importanti indagini e processi anti mafia come accusa. Ha seguito, tra gli altri, una coda di inchiesta del delitto del professor Matteo Bottari e l’omicidio di Graziella Campagna. Ma non è l’unico ad ambire al posto di vertice a Messina.

In lista c’è anche l’attuale aggiunto a Roma Michele Prestipino, che non ambisce particolarmente alla piazza messinese ma sicuramente a rientrare in Sicilia, e anche un altro “cittadino”, l’attuale procuratore di Caltagirone Giuseppe Verzera.

Le possibili nomine

Anche per lui si tratterebbe di un ritorno “a casa”, nella città d’origine ma anche nella Procura dove ha lavorato moltissimi anni. Dopo aver mancato la nomina ad aggiunto a Reggio Calabria, però, Verzera sembra in pole position per guidare la Procura di Barcellona, dove il posto di vertice è rimasto vacante da quando Emanuele Crescenti è stato nominato a Palmi. Un altro ritorno a casa possibile è quello di Fabio D’Anna, oggi procuratore a Ragusa e in corsa per la Procura Generale, vacante dal pensionamento di Vincenzo Barbaro.

Un altro ufficio ambito è quello di primo presidente di Corte d’Appello, oggi affidato al facente funzioni Sebastiano Neri. Al posto guardano sia il presidente della Corte Alfredo Sicuro che Giovanni De Marco, oggi presidente di Tribunale a Barcellona, dove ha trovato e gestito una situazione molto delicata, soprattutto nel settore fallimentare.