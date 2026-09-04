Grandi Magazzini. Bonifica conclusa ma si attende la perizia di stabilità delle strutture

Resta aperto il nodo sulle verifiche di stabilità degli immobili industriali dismessi, per le quali il Dipartimento Ambiente attende ancora la documentazione

27mila 544 euro liquidati a maggio 2024 per i primi interventi di pulizia, scerbatura e raccolta rifiuti eseguiti nel corso del 2023. Ora altri 24mila 424 euro relativi ad altri interventi dello stesso tipo, completando il saldo dei servizi resi. Messina Servizi ha completato gli interventi di ripristino e manutenzione nell’area degli ex Grandi Magazzini di Pistunina.

La somma liquidata fa riferimento alle spese relative alle operazioni di pulizia, scerbatura e rimozione dei rifiuti accumulati nella vasta area d’pertinenza del complesso industriale dismesso nella zona sud della città.

Il giallo delle verifiche di stabilità sugli edifici

Nell’atto amministrativo emerge tuttavia un passaggio relativo alle verifiche di stabilità statica degli immobili industriali abbandonati.

Nel maggio scorso la Messinaservizi Bene Comune aveva avanzato una richiesta di accreditamento somme per le perizie sulla stabilità delle strutture, affidate ad un professionista esterno nell’aprile 2024. A fronte dell’istanza, il Dipartimento Servizi Ambientali ha risposto chiedendo formale copia dell’esito dei controlli effettuati sugli edifici, un riscontro tecnico che – come precisato nella premessa della determinazione – ad oggi non risulta essere ancora pervenuto agli uffici comunali.