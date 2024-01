Grave incidente sulla Panoramica a S. Teresa, giovane automobilista trasportata in ospedale

Coinvolti un'Alfa Romeo e un pick-up Nissan. La dinamica al vaglio della Polizia locale

S. TERESA – Grave incidente stradale questa mattina a Santa Teresa di Riva. Il violento impatto lungo la strada panoramica, all’altezza della Strada provinciale 19 per Savoca, subito dopo una curva. I veicoli coinvolti sono stati un’Alfa Romeo, che procedeva in direzione della Sp 19 e un pick-up Nissan proveniente dal senso opposto. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. A riportare le conseguenze più serie la conducente dell’Alfa Romeo, subendo ferite nell’impatto che ha gravemente danneggiato l’auto, girandola al centro della carreggiata. Il pick-up, guidato da un uomo rimasto illeso, ha subito danni nella parte anteriore sinistra.

I soccorsi

I primi soccorsi sono stati prestati da automobilisti di passaggio, seguiti dall’intervento dell’ambulanza del 118. La conducente dell’Alfa Romeo, una giovane di 22 anni di Pagliara (A. A. le sue iniziali), è stata trasportata all’ospedale S. Vincenzo di Taormina. Sul luogo dell’incidente è giunta la Polizia locale, al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.