I "Cavalieri di Malta" danno onorificenza a De Luca per "l'impegno durante la pandemia" - Tempostretto

Un impegno "di dedizione al bene comune e testimonianza dei valori"

Consegnata oggi d Carlo Marullo di Condojanni un’onorificenza dell’Ordine di Malta di Messina a Cateno De Luca “per l’impegno profuso durante la pandemia nella sua qualità di sindaco della città di Messina”.

Il Sovrano Militare ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme e di Malta ha conferito all’ex sindaco di Messina Cateno De Luca una medaglia per la Campagna Covid-19 istituita con Decreto numero 61 del 4 dicembre 2020 per “ricompensare l’impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori”.

“Abbiamo apprezzato – ha affermato – Carlo Marullo di Condojanni consegnando la decorazione – il suo grande impegno in un periodo particolarmente difficile per la città di Messina e i suoi cittadini. Si è speso a difesa e tutela della salute impegnandosi in prima persona e varando misure a sostegno di tutte quelle categorie più deboli che necessitavano di un segno concreto di vicinanza delle istituzioni.”

“Ringrazio l’Ordine di Malta e Marullo di Condojanni – ha detto De Luca – per questa onorificenza. Il periodo della pandemia è stato certamente il più difficile che abbiamo dovuto affrontare. Come sindaco della città di Messina mi sono impegnato a garantire una presenza costante dell’amministrazione affinché i cittadini potessero sentirsi meno soli e confusi di fronte alle notizie che si rincorrevano a volte in maniera incontrollata. Un impegno che la città ha apprezzato e per il quale ancora oggi in tanti mi ringraziano. Sono stati novanta giorni complicati, ma l’esperienza fatta ci ha fortificati e oggi possiamo senz’altro dire di aver superato quel momento anche grazie al grande senso di responsabilità che la città ha mostrato”.