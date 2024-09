Il calore di Messina per Gerardina Trovato al Corallo VIDEO

Una serata speciale. Grande l'entusiasmo per l'artista catanese

Foto e video di Emanuele Morabito e Diego Indaimo

MESSINA – Grande l’entusiasmo anche al Giardino “Corallo” di Messina per Gerardina Trovato. I problemi di salute e i tanti anni passati non hanno reciso il legame del pubblico con la cantautrice catanese, rivelazione del Sanremo 1993 con la canzone “Ma non ho più la mia città”. “Tutto quello che sta succedendo in questo periodo, ho richieste di concerti in tutta Italia, è avvenuto grazie a voi”, ha detto l’artista, rivolgendosi al pubblico.

Oltre alle nove canzoni cantate da Gerardina Trovato, sul palco spazio anche per la comicità di tre artisti siciliani: Denny Napoli, Loredana Scalia e Carlo Kaneba. A condurre la serata lo showman Sasà Taibi e la speaker radiofonica Teresa Impollonia. E l’assessore comunale ai Grandi eventi, Massimo Finocchiaro, ha portato il saluto dell’amministrazione, che ha sposato il progetto di portare qui la cantante, ritrovata dopo tanti anni difficili.

