Il cavaliere Michele Cutro premia due “eccellenze” culinarie di Messina

Il critico gastronomico, giornalista e speaker radiofonico ha assegnato due dei suoi riconoscimenti: ecco a chi e perché

MESSINA – Il critico gastronomico Michele Cutro è tornato a Messina per premiare due eccellenze del territorio in ambito culinario. Scrittore, speaker radiofonico e critico al festival di Sanremo, il cerimoniere dell’Ordine cavallereschi d’Italia, conosciuto come “il Cavaliere dei Vip”, ha scelto la Gelateria Eden di Capo Peloro, a cui ha assegnato il riconoscimento di “Eccellenza imprenditoriale 2024/2025”, e il Take Away Gourmet, insignito del “Premio Eccellenza”. Con lui alle due cerimonie di premiazione anche il sindaco Federico Basile.

I due locali premiati

Si tratta di due realtà del territorio messinese completamente diverse. L’Eden è stato fondato nel 1968 e si è evoluto nel tempo, diventando 40 anni dopo, nel 2008, una delle gelaterie e graniterie più apprezzate in Sicilia. Un successo, spiega Cutro, fondato sull’uso di materie prime di altissima qualità e a km 0 e sulla produzione artigianale. Per questo il cavaliere ha elogiato i proprietari per il loro “impegno costante nel mantenere elevati standard di qualità e per la capacità di innovare, senza mai perdere di vista la tradizione”.

Più “giovane”, invece, il Take Away Gourmet, premiato per la dedizione e la qualità dei piatti ideati da Cosma e Damiano Maiorana. Nato nel 2018 come friggitoria e hamburgheria, inizialmente dedicato esclusivamente al take away, il locale si è presto evoluto e nel febbraio 2020, proprio a inizio pandemia Covid, è stato trasformato in un’apprezzata pizzeria gourmet.