Il colpo del fucile da caccia è partito dal padre, così è morto il 27enne

Durante la battuta a San Pier Niceto

SAN PIER NICETO – Salvatore Fabio aveva 27 anni ed è morto per un colpo di fucile da caccia nella frazione Serro di San Pier Niceto. Il colpo è partito dal fucile del padre e ha raggiunto la testa del figlio. Le indagini dei carabinieri sono in corso per verificare ogni particolare e l’ipotesi prevalente è che lo sparo sia avvenuto per motivi accidentali.

La Procura competente è quella di Barcellona Pozzo di Gotto e sarà fatta l’autopsia. Diplomato all’Itis “Majorana” di Milazzo, Salvatore Fabio era residente a Pace del Mela.

In Sicilia la caccia è stata aperta in anticipo, nonostante l’opposizione degli ambientalisti. Il Tar di Palermo (III sezione) ha respinto la richiesta di sospensione.