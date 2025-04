Il Maggio dei Libri 2025 a Messina: da oggi le iniziative

Appuntamenti dal 23 aprile al 31 maggio, ecco il calendario

Il Comune di Messina anche quest’anno ha aderito alla Campagna nazionale di lettura “Il Maggio dei libri 2025”, ideata dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura). Il tema di quest’anno è Intelleg(g)o!

L’Assessorato alla Cultura del Comune, insieme al servizio Cultura della Città Metropolitana, ha stilato un calendario degli eventi che coinvolge associazioni, librerie, editori, scuole, biblioteche e cittadini privati con l’obiettivo di sottolineare e rafforzare il valore sociale dei libri e della lettura quale elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale di una comunità.

Il programma inizia proprio oggi in occasione della festa del Libro alla Mondadori Doralice e vedrà fino al 30 maggio 2025 l’alternarsi di iniziative per adulti e bambini, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo del libro e della lettura. Gli eventi si svolgeranno in librerie e biblioteche ma anche in luoghi e spazi aperti.

Venerdì 16 maggio si svolgerà dalle ore 18.30 alle 22.30 la Notte del Libro e delle Biblioteche che coinvolgerà la Biblioteca Regionale “Giacomo Longo”, la Biblioteca della facoltà di Giurisprudenza, la Biblioteca dei Frati Minori Cappuccini, la Biblioteca Comunale, la Biblioteca “Giovanni Pascoli” della Città Metropolitana e le librerie della città (Bonanzinga, Colapesce, Doralice, Mondadori – Ciofalo e Feltrinelli) che garantiranno aperture serali e iniziative all’interno dei propri spazi.

Ogni giorno saranno pubblicati alle ore 8 sulla Pagina Facebook tutti gli eventi della giornata.