Messina. “Non esiste crisi idrica in via Bormida”, Carreri replica a Cacciotto

L'assessore parla di "allarme ingiustificato" e di "abbassamenti di pressione. Nessuna segnalazione dei residenti"

MESSINA – “Da un mese rubinetti all’asciutto o poca acqua in via Bormida“. A segnalarlo il presidente della Terza municipalità Alessandro Cacciotto. Ora arriva la replica dell’assessore con delega ai rapporti con Amam, Nino Carreri: “In merito alle dichiarazioni diffuse sulla presunta “crisi idrica” in via Bormida, si ritiene doveroso chiarire che non risultano criticità relative alla fornitura idrica nella zona interessata. Le verifiche tecniche effettuate dai nostri operatori hanno evidenziato esclusivamente abbassamenti di pressione, fenomeno legato al fatto che l’area è servita da impianti di pompaggio”.

“Ad oggi – prosegue Carreri – l’azienda non ha ricevuto alcuna segnalazione da parte dei residenti, fatta eccezione per quella inoltrata dal consigliere circoscrizionale Alessandro Cacciotto. Gli interventi eseguiti in sito hanno permesso di controllare i misuratori di portata e gli ingressi dei contatori, che sono risultati tutti regolari. Si sottolinea inoltre che anche l’utenza segnalata dallo stesso consigliere risulta assolutamente regolare. La verifica, ripetuta in data odierna alle ore 12.00, ha confermato nuovamente che la portata in ingresso è corretta e conforme, come documentato anche da apposito video”.

“L’azienda resta, come sempre, pienamente disponibile a effettuare ulteriori controlli e a intervenire in presenza di eventuali reali criticità. Tuttavia, è opportuno evitare la diffusione di informazioni parziali o non rispondenti alla realtà, che rischiano di creare allarme ingiustificato tra i cittadini”, conclude l’assessore Carreri.