Palmi. Il Soroptimist dona ai carabinieri il kit “Una stanza tutta per sé… portatile” contro la violenza di genere

sabato 27 Dicembre 2025 - 16:02

Il Soroptimist International Club, ha donato alla Compagnia dei carabinieri di Palmi uno strumento tecnologico innovativo

PALMI – Un gesto concreto a sostegno delle vittime di violenza di genere. Il Soroptimist International Club, del presidente del Club di Palmi, Cettina Crocitti, ha donato alla Compagnia dei Carabinieri di Palmi il kit “Una stanza tutta per sé… portatile”, uno strumento tecnologico innovativo destinato alla raccolta di testimonianze e denunce in materia di violenza di genere.

IL KIT

Il kit, composto da una moderna strumentazione informatica – tra cui un notebook dotato di microtelecamera integrata per la registrazione – consentirà ai militari dell’Arma di procedere all’acquisizione delle denunce e delle escussioni nel pieno rispetto della normativa recentemente entrata in vigore. Si tratta di una vera e propria “stazione informatica mobile”, facilmente trasportabile e utilizzabile ovunque si renda necessario, garantendo condizioni di ascolto adeguate e protette per le persone che trovano il coraggio di denunciare.

La donazione si inserisce nel Protocollo d’intesa sottoscritto il 7 novembre scorso tra l’Unione del Soroptimist International d’Italia e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che rinnova una collaborazione ormai pluriennale fondata sulla tutela dei diritti e sul contrasto alla violenza di genere.

Iniziative come questa rappresentano il frutto di una sinergia virtuosa tra Istituzioni e società civile: da un lato, l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri e delle altre Forze dell’Ordine nella prevenzione e nel contrasto alla violenza; dall’altro, l’azione costante dei Soroptimist Club, capaci di trasformare sensibilità e progettualità in interventi concreti ed efficaci.

La donazione del kit “Una stanza tutta per sé… portatile” si configura come un simbolo di attenzione, cura e prossimità verso le vittime, spesso donne, contribuendo ad abbattere barriere, disuguaglianze e solitudine. Un ulteriore passo avanti per avvicinare le Istituzioni alle comunità e intercettare con maggiore efficacia i bisogni delle persone più fragili.

Nelle prossime settimane la donazione verrà ufficialmente celebrata presso i locali della Compagnia dei Carabinieri di Palmi, dove è già attivo, dal 2021, un ambiente dedicato alle audizioni protette, realizzato nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”.

