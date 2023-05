Il Maggio dei libri, doppia presentazione per "Catemoto De Luca II lo zar di Fiumedinisi" - Tempostretto

Gli appuntamenti con l'autore Emilio Pintaldi domenica e martedì

MESSINA – Cultura e solidarietà domani (domenica 14 maggio) alle 18 nel salone di Lillo Valvieri in via Garibaldi. Per il maggio dei libri, l’iniziativa patrocinata dal Comune, saranno presentati tre libri: Catemoto De Luca II lo Zar di Fiumedinisi, il salone dei narratori e il diario di un barbiere distratto. Previste performance musicali, di danza e di poesia. Ad esibirsi sarà la giovanissima soprano Ucraina Oleksandra Chaikovska che sarà accompagnata al piano dal maestro Salvatore Messina. Parte dei proventi della vendita dei libri sarà devoluta alla chiesa ortodossa di padre Giovanni Amante che assiste i profughi ucraini a Messina e invia aiuti alimentari e medicinali alle famiglie ucraine coinvolte nella guerra. A condurre la serata il giornalista Emilio Pintaldi Saranno presenti anche l ‘ assessore comunale alla Cultura Enzo Caruso e il presidente della municipalità Matteo Grasso.

“Catemoto De Luca II” sarà inoltre presentato martedì 16 maggio, alle 16, presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera”. L’opera rappresenta il più recente saggio di Emilio Pintaldi ed è incentrato sulle modalità comunicative dell’ex sindaco di Messina. Pubblicato a tre anni dall’uscita del primo saggio intitolato “Catemoto De Luca”, costituisce una revisione del testo, un corposo aggiornamento sull’evoluzione deluchiana nell’uso degli strumenti mediatici e delle modalità adottate. La prefazione del volume è stata affidata al giornalista scrittore Pino Aprile, autore del best seller “Terroni”, la postfazione è di Alessandro Russo, oppositore di De Luca nella scorsa legislatura. Ad introdurre l’appuntamento saranno l’avv. Anna Maria Tripodo, dirigente di Palazzo dei Leoni, e le responsabili de “il Maggio dei Libri” e della Biblioteca “Giovanni Pascoli”, dott.ssa Rosaria Landro, e della Galleria d’Arte “Lucio Barbera”, dott.ssa Daniela Cucè Cafeo.