Il Maurolico arriva in finale al Certame Pareysoniano

Lo studente Enrico Pagano, della classe IV D del liceo messinese, ha ottenuto la menzione d'onore

Il Liceo classico “F. Maurolico”, diretto dalla prof.ssa G. De Francesco, accede alla fase finale della terza edizione del Certame Pareysoniano, che propone quest’anno l’affascinante tema “Libertà e tecnologia”. La manifestazione si è svolta il 9 e 10 maggio presso il Liceo Classico e Scientifico Statale “S. Pellico – G. Peano” di Cuneo.

L’allievo Enrico Pagano, della classe IV D, accompagnato dalla docente Maria Catena Ardizzone, è stato ammesso a disputare la fase finale della competizione, che ha visto impegnati i dieci candidati selezionati dal comitato scientifico, provenienti da tutta Italia, in un’esposizione orale di dieci minuti nel contesto di un convegno sulla filosofia di Luigi Pareyson.

Lo studente ha ottenuto la “menzione d’onore per l’eccellente capacità espositiva, dimostrando una

padronanza del linguaggio chiara, fluida e coinvolgente. La sua dialettica, vivace e ricca di sfumature, si è rivelata particolarmente efficace nel suscitare l’interesse e l’entusiasmo dell’ascoltatore, riuscendo a catturare e mantenere viva l’attenzione anche di un pubblico esigente”, comunica la scuola.

E ancora: “Il testo filosofico da lui presentato si è distinto per l’originalità delle argomentazioni e per la

profondità dell’analisi, testimoniando una notevole maturità intellettuale e una vasta apertura

culturale. Il suo approccio critico e personale alla materia ha evidenziato un’autentica passione per

la riflessione filosofica, sostenuta da solide basi teoriche e da una raffinata sensibilità interpretativa.

La dirigente e tutta la comunità scolastica manifestano grande compiacimento per il significativo

obiettivo raggiunto”.