Il Messina Futsal ingaggia il centrale argentino Emiliano Baloira

I giallorossi non si fermano, continuano le operazioni sul mercato e la domanda di iscrizione al campionato di A2 è stata inviata

MESSINA – Non si ferma in estate il lavoro della società giallorossa del presidente Caratozzolo. Il Messina Futsal ha perfezionato la domanda di iscrizione al campionato di serie A2 e che ha inviato la documentazione alla Divisione calcio a 5 in anticipo rispetto alla scadenza prevista. Contestualmente il club giallorosso dà il benvenuto ad un altro forte giocatore argentino. Dopo aver infatti ufficializzato il pivot Matias Sanz, la squadra si è assicurata anche le prestazioni del centrale Emiliano Baloira.

Classe ’90, Baloira ha conquistato tre titoli di campione di Argentina, vestito per quattro anni la gloriosa maglia del River Plate e indossato la fascia di capitano della nazionale albiceleste, mettendo al collo la medaglia d’argento della Copa America. In Italia, ha militato per tre stagioni nel Prato C5 e nelle ultime due nella Fenice Veneziamestre in serie A2.

Baloira: “Messina una bella città”

“Ho scelto il Messina Futsal – sono state le prime parole di Baloira in maglia Messina Futsal – innanzitutto per l’interesse che la dirigenza mi ha dimostrato. Poi per il progetto che stanno portando avanti, mantenendo l’ossatura ed i giovani del vivaio per fare soltanto inserimenti mirati. La città, da quello che ho visto, è bella. Sarà la mia prima volta al Sud, quindi non mancheranno le occasioni per visitarlo e conoscerlo”.

Troverai in squadra il tuo connazionale Matias Sanz, sarà un vantaggio per entrambi? “Sono felice che Mati sia in organico, mi hanno dato buone referenze su di lui. Si tratta di un pivot completo, che credo possa darci tante soluzioni. Ci conosceremo meglio negli allenamenti e – chiosa Baloira – penso che poi ci capiremo al volo in campo”.