Reggio. A Palazzo Alvaro la formazione su “Abbandono dei rifiuti e ripristino post incidente”

Falcomatà: “Abbiamo investito molto sulla Polizia Locale, in termini di dotazione organica e di mezzi e tecnologie"

REGGIO CALABRIA – “Riteniamo sia un momento fondamentale anche perché vengono presentati i risultati di questo anno di attività, in tema di prevenzione e contrasto all’abbandono dei rifiuti e anche al ripristino stradale dopo un incidente stradale. Dalla relazione è emerso che sono numeri davvero alti, anche rispetto a quello che è il recupero delle carcasse di auto abbandonate, basti pensare che solo queste sono state circa 400 in meno di un anno. Si tratta di un’attività di contrasto all’illegalità diffusa, di ripristino e mantenimento della legalità, svolta in sinergia con le forze dell’ordine e le forze di polizia locale d’intesa con la prefettura e su impulso del comando provinciale di polizia municipale. Per questo ringrazio il nostro comandante, Salvatore Zucco, il vicesindaco e assessore alla polizia locale Paolo Brunetti, tutti i nostri agenti, che hanno portato a termine questi interventi”. Così il sindaco metropolitano e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenendo oggi a Palazzo Alvaro, alla giornata di studio e formazione, rivolta agli agenti di polizia locale, dal titolo ‘Abbandono di rifiuti e ripristino post incidente’, promossa d’intesa con ‘Sicurezza e ambiente’. Presente, tra le autorità, il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro. Le relazioni sono state del comandante della polizia locale di Reggio Calabria, Salvatore Zucco mentre la parte tecnica normativa è stata affidata a Domenico Giannetta, formatore e comandante di polizia locale.

“In questi anni – ha aggiunto Falcomatà – abbiamo investito molto sia in termini di risorse umane, rispetto a quelle che erano le condizioni iniziali, ma anche in dotazioni e strumenti funzionali all’esercizio delle attività della della polizia locale. L’obiettivo è quello di lanciare un messaggio chiaro alla cittadinanza: il corpo di polizia locale non deve essere visto semplicemente come un soggetto che fa solo le multe, ma è soprattutto la forza pubblica più di prossimità alla cittadinanza”.

“Ed è così che i cittadini, anche con la presenza continua e costante sul territorio, stanno vedendo i nostri agenti – ha concluso – che vanno interpretati come quel quell’elemento che contribuisce a mantenere la sicurezza sul territorio e quando una città è più sicura e sono più sicuri i cittadini si vive meglio e tutto funziona meglio”. Dal report annuale sugli argomenti della giornata di studio, relativi al territorio di Reggio Calabria, è emerso che i veicoli abbandonati e rimossi sono stati 388, gli interventi di ripristino post incidente sono stati 484, mentre ammonta a circa 1.400 kg i materiali solidi rimossi dopo un incidente stradale. Gli incidenti su cui si sono registrati interventi della polizia locale sono stati circa mille. Sul fronte dell’abbandono dei rifiuti il comandante della Polizia Locale Salvatore Zucco ha evidenziato che sono state oltre 3mila le sanzioni, con l’individuazione di oltre mille evasori totali del fisco, segnalati alle autorità competenti.