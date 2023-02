Il Messina Futsal non va oltre il pari contro il Casali del Manco - Tempostretto

La sfida contro i calabresi ha visto il Messina Futsal andare per due volte in vantaggio

MESSINA – Il Messina Futsal si è dovuto accontentare di un punto nella sfida contro il Casali del Manco, terminata 2-2 sul parquet della palestra di Montepiselli e valida per la 4ª giornata di ritorno del campionato di serie B di calcio a 5. Nonostante non sia stata la migliore prestazione stagionale, i giallorossi si sono rammaricati per le tante occasioni non finalizzate.

La partita era valida come 17° turno del campionato, il Messina Futsal aggiunge un punto alla sua classifica nel girone H e a quota 28 al momento è in terza posizione dietro Mascalucia e Palermo. Due formazioni che ha incontrato recentemente, rispettivamente in campionato e Coppa, e contro cui sono arrivate altrettante sconfitte. Prossimo turno per i giallorossi in trasferta a Lamezia.

Messina Futsal – Casali del Manco 2-2

In apertura, Benny Costanzo si fa parare un tiro da favorevole posizione. Pochi istanti dopo, il salvataggio di un difensore nega a Morad Malouk la gioia del gol. Peloritani in vantaggio all’11’, quando Nanni Piccolo realizza con un millimetrico diagonale di destro, su assist di Giuseppe Barbagallo. Nel restante tempo che precede l’intervallo, ancora Piccolo e poi Daniele De Luca vanno vicini al raddoppio, mentre il rasoterra a colpo sicuro di Malouk viene fermato dal palo.

In avvio di ripresa, ripartenza dei calabresi e pareggio di Rovito. L’immediata reazione dei padroni di casa trova le ottime risposte del portiere sulle staffilate di Everton Guarnieri, Piccolo e Costanzo. Il mancino di Costanzo, smarcato da Malouk, termina, invece, a lato. Sull’altro fronte, è Andrea Consolo a rimediare nei pressi della linea su una veloce incursione degli avversari. Al 14’ Malouk va a bersaglio con un’imparabile bordata (2-1). Tre minuti dopo, Milano riequilibra, però, la situazione da “quinto di movimento”. Nel finale di gara, miracolo di Rota sul tiro scagliato da Consolo e poi Piccolo, all’ultimo assalto, indirizza la sfera sul fondo da pochi passi.

Risultati e classifica

Risultati 17ª giornata

Mirto-Arcobaleno Ispica 2-3

Messina Futsal-Casali del Manco 2-2

Villaurea-Mascalucia C5 0-4

Drago Acireale-Real Termini 5-2

Città di Acri-Monreale 3-4

Riposavano: Ecosistem Lamezia e Città di Palermo

Classifica Serie B (girone H)

Mascalucia C5 32

Città di Palermo 30

Messina Futsal 28

Ecosistem Lamezia 27

Casali del Manco e Drago Acireale 22

Mirto 18

Villaurea 17

Città di Acri 15

Monreale 14

Arcobaleno Ispica 12

Real Termini 7