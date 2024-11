Il Messina Rugby si regala una vittoria d’alta classifica

Il Frascati Rugby Club era secondo nel girone 5 di Serie B. Grande prestazione dei rosanero scudati che hanno prevalso 28-27

MESSINA – Il Messina Rugby batte la vicecapolista Frascati Club e ottiene la sua seconda vittoria in stagione nel girone 5 di Serie B. Una grande reazione del gruppo dopo la brutta sconfitta maturata contro l’Arechi nell’ultima giornata disputata. Capitan Rizzo e compagni hanno condotto la gara sin dal primo tempo staccando gli avversari e nel finale hanno tenuto con intelligenza a distanza l’avversario laziale.

Nel 28-27 maturato all’Arturo Sciavicco di Sperone prezioso come sempre il contributo di Alessio Solano al piede, per lui 13 punti, in meta due volte Andrea Irrera (10) e una volta Alberto Mangano (5). Frascati grazie alla generosa meta finale nonostante la sconfitta porta via due punti, il bonus offensivo per aver segnato cinque mete, ne bastavano quattro, e il bonus difensivo per aver terminato la sfida con uno scarto di sette o meno punti.

La situazione nel girone 5 vede il Lazio Rugby 1927 in testa al girone a quota 18 punti, al secondo posto Nuovo Salario e Frascati con 17, Us Roma a 14, Colleferro, Messina Rugby e Cus Catania a 11, Arechi a 5 e Tigri Bari a 0 punti. Nel prossimo turno in programma l’1 dicembre il Messina Rugby farà visita al fanalino di coda Bari.

Messina Rugby – Frascati Club 28-27

Inizia meglio il Frascati che passa in vantaggio grazie alla meta di Riccardo Ilfi, la trasformazione di Blasi non va a segno. La replica del Messina Rugby arriva dal piede di Solano che per due volte piazza in mezzo ai pali mettendo avanti i peloritani 6-5. I padroni di casa prendono fiducia e superato il primo quarto di gara trovano la meta con Alberto Mangano la trasformazione di Solano li manda oltre break sul 13-5.

Ad inizio ripresa ancora Messina Rugby ispirato con Irrera che segna la prima meta personale di giornata, immancabile ancora la trasformazione di Solano per il momentaneo 20-5. Reagisce a questo punto il Frascati che trova due mete consecutive la prima di Capece, che raccoglia un pallone vicino la linea di meta avversaria, e la seconda di Dario Di Tizio, che sfrutta l’apertura del gioco a Largo. Non arrivano però le trasformazioni di Blasi. Messina non ci sta e con una grande invenzione di Solano, calcio passaggio in profondità, trova la terza meta del match e la doppietta personale di Irrera, non arriva la trasformazione per Messina e si resta sul 25-15. Nel finale Messina subisce ancora una meta da parte di Drudi, manca ancora la trasformazione e i locali per non rischiare si portano nuovamente oltre break con un altro piazzato di Solano (28-20). Nel finale a tempo ormai scaduto grande cuore di Frascati che va a segno ancora con Riccardo Ilfi, stavolta dalla piazzola si presenta Saverio Di Tizio che centra i pali per il meno amaro 28-27 finale.

Tabellino

Messina Rugby: Dejean, Doddis, Kese, Ravaioli, Irrera 10, Solano 13, Mastronardo, Spadaro Gaetano, Mangano Alberto 5, Vinci, Fracassi, Tornesi Eros, Cafarelli, Rizzo, Maggio.

A disposizione: Lo Re, Tornesi Edoardo, Hasanoviq, Sina, Spadaro Gabriele, Russo, Lo Giudice.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri.

Frascati Rugby Club: Scairato, Ficoroni, Di Tizio Saverio 2, Ilfi Leonardo, Di Tizio Dario 5, Blasi, Ilfi Riccardo 10, Capece 5, Pullerà, Bocci, Tarquini Eliseo, Menicucci, Drudi 5, Di Giulio, Caporilli.

A disposizione: Reali, Mercuri, Garelli, Tarquini Orlando, Viscusi, Gurgone, Federici.

Arbitro: Giovanni Gurrieri di Reggio Calabria.

Mete: 3-5. Trasformazioni: 2/3, 1/4. Piazzati: 3/3, 0/0.

