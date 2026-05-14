Il messinese Santamaria nello staff della Nazionale maschile di rugby

Il classe 1986 ha iniziato nell'Amatori Messina, dopo aver giocato è stato capo allenatore dell'Italia Under20. Le sue parole: "Un privilegio e un'opportunità"

La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato l’ingaggio di Roberto Santamaria parte dello staff tecnico della Squadra Nazionale Maschile. Dall’1 luglio 2026 sarà assistente allenatore per il reparto degli avanti, con responsabilità specifica sulla mischia. Oltre al ruolo di assistente allenatore dell’ItalRugby, Santamaria metterà le proprie competenze al servizio delle Società di Serie A Elite Maschile e dell’intero movimento.

Roberto Santamaria ha iniziato il suo percorso rugbistico con l’Amatori Messina, muovendo i primi passi in città. Classe 1986, chiusa la carriera da giocatore nel 2019, ha intrapreso la strada di tecnico, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità sino a diventare capo allenatore dell’ItalRugby Under 20 nel 2024/25 ed entrando successivamente nello staff delle Zebre Parma come tecnico degli avanti.

Le prime parole di Santamaria

“È un privilegio – ha dischiarato Santamaria – potermi unire ad un gruppo di professionisti che lavora quotidianamente per consolidare l’identità della nostra Nazionale e che nel recente passato ha raggiunto risultati storici per il nostro movimento. Ringrazio la Federazione Italiana Rugby per questa grande opportunità e Gonzalo Quesada, con cui ho avuto modo di confrontarmi durante il suo costante supporto alle Franchigie, per la fiducia”.

I complimenti del Messina Rugby

La prima squadra cittadina sui propri social si congratula: “Oggi vedere un nostro concittadino raggiungere un ruolo così importante rappresenta motivo di immenso orgoglio per tutto il movimento rugbistico messinese”.

Salgono dunque a due i peloritani che collaborano ai più alti livelli del rugby italiano, in quanto non va dimenticato che Giuliana Campanella è manager della Nazionale femminile e dalla stagione in corso allena la Serie B maschile del Messina Rugby insieme a Gianclaudio Bonasera.