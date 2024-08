Il Milazzo si regala Ferrando, Diakitè e la conferma di La Spada

La formazione mamertina perfeziona l'organico con due nuovi innesti e una conferma eccellente. Test positivi con Acireale e Atletico Messina. Il 31 Agosto esordio in Coppa

MILAZZO – Sudato, voluto fortemente, meritato e, alla fine, raggiunto con orgoglio. Il traguardo dei Play-Off promozione, agguantato dopo un campionato di sacrificio e di graduali conquiste sul campo, rappresenta oggi, per la SS Milazzo, il luogo ideale da cui ripartire, il podio insperato ma profondamente desiderato da tutto l’ambiente.

Adesso, dopo la rivoluzione estiva, l’ambizione per un altro storico torneo di Eccellenza che possa portare in dote ulteriori preziose soddisfazioni da scrivere nella gloriosa storia del calcio mamertino, è pronta a ri-alimentarsi dei sogni e della passione che ruotano attorno al “Marco Salmeri”, la tana del club rossoblù.

Il debutto: il 31 Agosto, al “Fresina”, nel primo turno di Coppa

La squadra debutterà ufficialmente nel primo turno di andata della fase regionale di Coppa Italia di Eccellenza, il 31 Agosto prossimo al “Biagio Fresina” di Sant’Agata di Militello contro la neopromossa Asd Rosmarino. Calcio d’inizio fissato alle ore 15e30. Si comincerà a fare sul serio, anche se sarà ovviamente ancora presto per poter esprimere delle valutazioni credibili su quanto lontano possa arrivare il gruppo affidato alle cure di mister Bognanni.

Ufficiali gli ingaggi di Ferrando e Diakitè. Confermato La Spada

Intanto, la società ha comunicato, tramite i propri canali social, di aver acquisito il diritto ad avvalersi delle prestazioni sportive del calciatore Sergio Andres Madriaga Ferrando, classe 1996, già a disposizione del mister che lo ha fatto debuttare nelle precedenti amichevoli.

Sergio Ferrando

Ferrando è un esterno destro difensivo italo-uruguaiano che può essere impiegato anche come quinto uomo a centrocampo. Proviene dal Canadian Soccer Club, formazione partecipante alla Segunda Division b, la terza serie del campionato uruguaiano.

La sua carriera si è svolta interamente nel paese sudamericano. Ha infatti militato nel Club Atletico Cerro, Club Atletico Bella Vista, Club Atletico Artigas, Halcones F.C. e Keguay F.C.

Diallo Diakitè

Altra novità quella Mamadi Diallo Diakitè, classe 2004, attaccante esterno spagnolo di origine guineana. Struttura fisica imponente, grazie ai suoi 196 cm è molto abile nelle palle alte e nelle sponde, oltre ad essere anche dotato di ottima tecnica individuale.

La scorsa stagione ha militato nella Supergiovane Castelbuono, totalizzando uno score di 23 presenze e due gol. Nel suo curriculum figurano esperienze con le formazioni giovanili spagnole dell’Rcd Espanyol, Cf Damm, Sant’Andreu e Mercantil.

Fortemente richiesto da mister Bognanni che lo ha allenato la scorsa stagione, il calciatore ha debuttato in maglia rossoblù nel “Memorial Marco Salmeri”.

Peppe La Spada, la sua conferma autentico colpo di mercato

Nota lieta la conferma di Peppe La Spada. L’attaccante è reduce da un’ ottima annata con la casacca mamertina, con cui ha siglato 16 reti in 30 partite, risultando il più prolifico tra i calciatori rossoblù.

Le amichevoli con Acireale e Atletico Messina

Nonostante le condizioni ancora in divenire della squadra, sia atleticamente che sul piano del gioco, gli ultimi test con Acireale e Atletico Messina hanno fornito utili e confortanti indicazioni a mister Bognanni. Nel pari (1-1) del “Parafioriti” di Galati Mamertino contro la formazione acese, nonostante le sole due settimane di lavoro alle spalle, i rossoblù sono apparsi tonici e in buona condizione fisica, tenendo testa ad un’avversaria di categoria superiore.

Nel successo maturato al “Marco Salmeri” (4-0) contro l’Atletico Messina, formazione di Promozione, oltre alle conferme rassicuranti giunte sul piano atletico, si è vista una squadra già capace di mostrare trame di gioco interessanti.

La campagna abbonamenti

Lanciata la campagna abbonamenti. 60 euro richiesti per l’accesso in Gradinata mentre, per la Tribuna bisognerà arrivare a sborsare 100 euro. Due le giornate rossoblù previste, inclusa una partita di Coppa.

