Il parcheggio-discarica di via Noviziato Casazza - Tempostretto

Il parcheggio si trova nella strada che collega a Montepiselli dove è veramente difficile posteggiare. Già otto anni fa il degrado della struttura era stato segnalato da una nostra lettrice

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Noviziato Casazza – Parcheggio comunale in zona ad alta densità abitativa con molta necessità di parcheggi… Solo una maleodorante e vergognosa pubblica discarica! Il Presidente della IV Municipalità ne è conoscenza ma sino ad ora… Aspettiamo i fatti”.

Il parcheggio di via Noviziato Casazza

Già otto anni fa giunse alla nostra redazione una segnalazione simile, un accorato appello rimasto a tutt’oggi inascoltato. D’altra parte capita spesso a Messina che i problemi si trascinino per anni senza soluzione. È come se la città non riuscisse a progredire in modo strutturale.

In effetti il parcheggio che si trova nella strada che porta a Montepiselli è particolarmente utile in una zona così priva di aree dove posteggiare. È lecito attendersi, pertanto, un tempestivo e non episodico intervento del Comune di Messina.