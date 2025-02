Il reinserimento sociale degli ex detenuti con Messina Servizi o Social City: l’idea di Zante

Il consigliere ne ha parlato con la garante dei detenuti Lucia Risicato che ha affermato: "Agevolare questi progetti sarebbe fondamentale"

MESSINA – Progetti per il reinserimento sociale e lavorativo degli ex detenuti sono possibili? Se n’è parlato durante la quarta commissione consiliare (presieduta da Sara Di Ciuccio) e a chiederlo all’ospite, la garante dei detenuti Lucia Risicato è stato Dario Zante. Il consigliere di Ora Sicilia, nella parte finale della seduta, si è chiesto proprio questo e cioè di come agevolare il reintegro degli ex detenuti con reati minori attraverso la riabilitazione sociale delle persone.

Zante ha provato a fornire un assist all’amministrazione riguardo proprio il reinserimento attraverso le partecipate, come Messina Social City e Messina Servizi, che potrebbero aprirsi anche a queste figure e magari “a chi si è distinto per il lavoro svolto all’interno delle case circondariali o per la buona condotta”. Il consigliere, che ha ricordato come in passato si siano portati avanti progetti simili, ha chiesto quindi alla professoressa Risicato come mai non si facesse oggi una cosa del genere.

La garante e l’esempio dei detenuti “specializzati in cucina”

La garante ha risposto: “Ci sono evidentemente problemi burocratici se questo non avviene più. Molti detenuti si sono specializzati nella cucina, dopo aver svolto un laboratorio insieme a professionisti del settore, temono poi di non poter svolgere quest’attività, questo lavoro di chef per cui sono portati. A Palermo c’è una cooperativa sociale a cui partecipa anche il Comune che consente di gestire un ristorante proprio per il reinserimento”.

Zante ha ribattuto: “Non sarebbe utile trovare un modo? Magari nella Messina Social City nelle cucine o nello spazzamento con Messina Servizi? Ricordo che una volta si faceva con l’ausilio di cooperative e nello specifico ricordo lo spazzamento”. La garante ha annuito: “Andrebbero agevolate queste cose, perché il reinserimento è fondamentale. Se non riescono a reinserirsi facilmente ricascano”.