Il Team Scaletta al lavoro per la prossima stagione in Serie B

Svelato il calendario arrivano le prime conferme tra staff e squadra e anche i primi due colpi di mercato

MESSINA – La squadra biancazzurra ripartirà domenica 13 ottobre in casa contro il Canicattì. La formazione della presidente Tafuri è inserita nel girone D di Serie B di calcio a 5 femminile e le avversarie saranno appunto il Canicattì, lo Sporting Club Reggio Calabria, la Salernitana, il Mondragone, la Meta Catania, il Caprarica, l’Irpinia e il Napoli.

Per affrontare al meglio il campionato la dirigenza ha confermato nello staff tecnico coach Ivana Cernuto alla guida, per la quinta stagione consecutive, del Team Scaletta nel campionato nazionale. Ed ha confermato anche Antonio Guglielmo nel ruolo di preparatore dei portieri, quest’ultimo è pronto a mettere al servizio della prima squadra la sua profonda conoscenza ed esperienza nel ruolo.

Due nuove calcettiste

Sistemato lo staff tecnico sono state presentate le prime due nuove calcettiste. La prima è una classe 2001, Elena Giorgianni di ruolo centrale. Giorgianni ha un passato nel calcio a 11, ed un approccio al Futsal che è andato avanti per due anni con la società del Torregrotta. Il nuovo centrale si è avvicinato al Team Scaletta durante il suo percorso riabilitativo da un infortunio e adesso è pronta ad unirsi al gruppo per sbarcare nel panorama del FutsalNazionale.

L’altro colpo di mercato è ancora più giovane, Francesca Fumante pivot classe 2003. È una calcettista poliedrica adattandosi bene anche in tutte le zone del campo. Viene dall’esperienza nel Bocale, società di Serie C calabrese, ed è pronta a tuffarsi in questa nuova avventura con tanto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco.

Confermati i portieri

Le prime conferme in casa Team Scaletta invece sono state per chiudere a doppia mandata la porta. Milena Arrigo, veterana in maglia Team Scaletta, ormai tra i migliori portieri della categoria ed Mvp della scorsa stagione resterà in biancazzurro. Così come Giusy Merlino, che si appresta a vivere la sua seconda stagione in maglia Team Scaletta e lo scorso anno ha avuto modo di ritagliarsi anche match da protagonista. Ci sarà spazio anche per Asia Previtera, punto fermo del settore giovanile biancazzurro, convocata lo scorso nella selezione interregionale della Futsal Future Cup, quest’anno sbarca in prima squadra pronta a misurarsi con il Futsal delle grandi.