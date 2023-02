Il Team Scaletta impatta a Ragusa nell'importante derby salvezza - Tempostretto

Era più importante non perdere contro l'ultima in classifica. A segno in trasferta per i Team Scaletta Pensabene e De Gaetano

RAGUSA – È stata una gara intensa, quella andata in scena a Ragusa per la 16ª giornata del campionato di Serie A2 di Futsal femminile. Due squadre impegnate nel pieno della corsa salvezza ma con stati d’animo differenti, da un lato il Futsal Ragusa ultimo con 7 punti e dall’altro il Team Scaletta ottavo a 13 punti.

Match che ha visto le locali provare ad imporre il loro gioco forti dell’importanza del match e volendo far pesare il fattore campo, iblee che trovano il vantaggio ma le messinesi ribaltano la sfida tra la fine e l’inizio del secondo tempo. Nella ripresa assedio finale delle giocatrici di casa che trovano il pari, risultato che tutto sommato va bene anche al team della presidente Tafuri. Adesso per il Team Scaletta all’orizzonte la pausa e poi la sfida interna di domenica 12 marzo contro il Taranto al “Pala Mili” alle ore 16.

Ragusa – Team Scaletta 2-2

Avvio forte delle padrone di casa che si rendono subito pericolose. Vantaggio locale dopo due minuti di gioco, con il pallone calciato in mezzo da Vitale, deviazione sporca tra Arrigo e Pensabene e pallo che entra dentro la porta. Il Team Scaletta inizia a manovrare palla ma è ancora il Ragusa a rendersi pericoloso con Militello che, da pochi passi, non centra la porta di Arrigo. Prima sortita offensiva messinese con De Gaetano, al rientro, che ruba palla e si invola ma il tiro viene salvato da Militello a Iacono battuta. Ancora De Gaetano protagonista, la calcettista dello Scaletta si accentra e calcia, destro contrato con le mani da un difensore e calcio di rigore. Dal dischetto la stessa Martina De Gaetano si fa ipnotizzare da Iacono che para il rigore lasciando inalterato il parziale. Team Scaletta che cerca di reagire immediatamente ma Ragusa che si chiude bene e prende via via sempre più campo. Ancora un episodio a sei dalla fine, ancora protagonista De Gaetano che di destro centra in pieno la traversa, sulla ribattuta ci prova Marguccio ma il suo appoggio termina fuori. Onnipresente De Gaetano, ruba palla al limite della propria area e si involta verso Iacono, viene stesa da Militello che prende il cartellino giallo. Punizione da posizione invitante che Pensabene trasforma nel goal del pareggio con un destro potente.

Ancora un episodio in avvio che sblocca il match. A passare in vantaggio è il Team Scaletta su pasticcio difensivo che mette De Gaetano in grado di depositare a porta vuota il goal che ribalta il parziale. Musumeci con un’altra palla rubata si presenta davanti a Iacono ma in allungo mette fuori. Infrazione di quattro secondi fischiata ad Arrigo e punizione dal limite per Ragusa, va Militello ma il suo sinistro si infrange contro il muro. Arrembaggio ibleo con protagonista sempre Militello che scalda le mani di Arrigo dal limite. Scontro tra Palermo ed Arrigo con quest’ultima che ha la peggio ed è costretta al cambio. Inizia un vero e proprio forcing del Ragusa, Vitale dal limite si libera bene ma Crimi è attenta a dire di no. Iwamura scambia da angolo e poi calcia un pallone potente e preciso che termina sulla traversa. Team Scaletta che non riesce ad uscire e dopo tanto pressare, arriva la rete del pareggio con Militello che calcia un sinistro potente che non lascia scampo a Crimi infilandosi sotto la traversa. Ragusa che adesso ci crede, doppia grossissima occasione per le padrone di casa, prima Iwamura bloccata da Crimi e sulla ribattuta Vitale mette alto da pochi metri. Ragusa che inserisce anche il portiere di movimento provando in tutti i modi a superare le resistenze del Team Scaletta che però non vacilla portando a casa un punto più importante per le ospiti che per le padrone di casa.