Questo venerdì il teatro Trifiletti riparte con “Milazzo Classica”

Primo appuntamento con “Milazzo Classica” al teatro Trifiletti, che torna a proporre diversi appuntamenti già fissati sino al prossimo maggio

MILAZZO – Si torna a teatro nella città del Capo. Questo venerdì 20 gennaio l’appuntamento con “Milazzo Classica” presso il Trifiletti, grazie all’impegno dei musicisti Elvira Foti e Roberto Metro che svolgeranno non soltanto il ruolo di direttori artistici: ad aprire le esibizioni di questo venerdì saranno proprio Foti e Metro, con un concerto per pianoforte a quattro mani.

Ma “Milazzo Classica” proporrà un viaggio nell’arte a tutto tondo, abbracciando numerosi generi musicali e proponendo anche esibizioni di danza. Si va dal tango alla musica anni ‘60 e agli American Songs senza dimenticare la lirica.

Elvira Foti si è detta entusiasta di questo ritorno a teatro, che proporrà appuntamenti sino al prossimo maggio con repliche mattutine appositamente dedicate agli studenti del territorio: «Sono particolarmente felice –ha detto Elvira Foti– di proporre al pubblico milazzese una nuova edizione di Milazzo Classica, che purtroppo negli ultimi anni non si è potuta svolgere a causa della pandemia. Non era facile riprendere in mano le redini dell’organizzazione, ma il mio grande amore per la musica, cui dedico tutta la mia vita, mi ha dato lo slancio per portare avanti un progetto costruito negli anni con tanto impegno e sacrifici».

