Il traffico in zona sud è "una piaga consolidata": il consigliere Villari interroga Basile - Tempostretto

Da Itala al centro cittadino è una vera odissea per chi ogni giorno utilizza l'auto o i mezzi a due ruote: al sindaco viene chiesto se sia prevista la "creazione di nuove opere infrastrutturali"

MESSINA – Il traffico in zona sud è “una piaga consolidata”. Scrive così il consigliere comunale Giuseppe Villari di Prima Italia, nell’interrogazione inoltrata al sindaco Federico Basile in cui chiede cosa si pensa di fare per alleviare il caos cittadino nei quartieri della parte più a sud della città. Villari parla dei disagi che i cittadini vivono ogni giorno nonostante la presenza di due svincoli autostradali, quelli di Tremestieri e San Filippo.

Il caos del 9 febbraio

La mareggiata del 9 febbraio scorso, con la SS114 allagata a Santa Margherita e il traffico spostato all’interno del paese, ha accentuato un problema già grave, mostrando tutte le pecche della viabilità della zona sud. E a questo si aggiunge la chiusura di Capo Alì per manutenzioni “già programmate del costone soprastante”. Villari punta l’indice sia sul traffico sia sulla sicurezza: “La popolazione residente nel tratto compreso tra i villaggi di Santa Margherita ed il comune di Itala per buona parte di giorno 9 febbraio è rimasta priva di vie di comunicazione, con non poche criticità anche sotto il punto di vista di Protezione Civile”.

Villari al sindaco: “Quali interventi in programma?”

La domanda al sindaco quindi è: “Quanti quali interventi questa amministrazione ha intenzione di programmare al fine di migliorare la viabilità in tutta la zona sud?” E ancora, Villari “chiede di conoscere se sono previste creazioni di nuove opere infrastrutturali (nuove strade, vie di fuga) e se sono previsti miglioramenti delle infrastrutture attuali (ad esempio l’adeguamento dei ponti sulla via Consolare Valeria nelle località di Contesse, Pistunina, Tremestieri, Mili, Galati e Santa Margherita) e le tempistiche in cui tali opere verranno realizzate e/o manutenute”.

